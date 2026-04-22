Un altro ufficio postale cambia volto | al via i lavori per il progetto Polis

Un nuovo intervento di rinnovamento riguarda un ufficio postale situato in via Mazzini 2 a Premilcuore. Poste Italiane ha comunicato l’inizio dei lavori di ammodernamento, con l’obiettivo di rendere l’ufficio più digitale e rispondente alle richieste dei cittadini. Il progetto, chiamato Polis, prevede interventi specifici per aggiornare gli spazi e migliorare i servizi offerti.

Un ufficio postale più moderno, digitale e vicino alle esigenze dei cittadini. Poste Italiane ha annunciato l’avvio degli interventi di ammodernamento presso la sede di via Mazzini 2, a Premilcuore. L'operazione rientra nel più ampio Progetto "Polis", l’iniziativa che punta a trasformare gli.🔗 Leggi su Forlitoday.it The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Notizie correlate Capo d’Orlando, al via i lavori all’ufficio postale: arriva il progetto PolisUn cantiere per innovare i servizi e avvicinare la pubblica amministrazione ai cittadini. Servizi: al via i lavori del 'Progetto Polis' all'ufficio postale di MontecalvoliL'intervento scatterà martedì 24 febbraio: la continuità dei servizi sarà garantita dal 27 febbraio da un container in piazza dell’Olocausto Poste... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Poste Italiane: Arpino, l’ufficio postale diventa polis; Polis, il servizio passaporti nel 92% degli uffici postali del Progetto; Al via i lavori di riqualificazione dell'ufficio postale di Manoppello che diventa polis; Capo d’Orlando, al via i lavori all’ufficio postale: arriva il progetto Polis. Valguarnera, riapre l’ufficio postale rinnovato con progetto Polis: servizi PA e passaporti in sedeSono stati completati gli interventi di ammodernamento della sede di via Archimede, finalizzati a integrare i principali servizi della pubblica amministrazione grazie al progetto Polis promosso da Pos ... vivienna.it Passaporto negli uffici postali, ora è possibile in tutta la regioneDal 21 aprile operativi anche 69 uffici nel VCO. E' il progetto Polis di Poste, che permette di chiedere o rinnovare il passaporto nei comuni con meno di 15mila abitanti ... rainews.it #Nota-#Polisial Bon trabou di polis a logra detené 2 ladron ku un ratu promé a drenta kas di hende i hòrta den area di Cas Coraweg. Mirando moveshon di e doño, nan a kore bai den un vehikulo. Outoridatnan ku tabata sera a hasi detenshon di nan 2 den áre - facebook.com facebook Metropolis. Alle radici della polis. Percorsi tra Atene e Neapolis unina.it/it/w/metropoli… x.com