Un 25 aprile da ballare | il beach party con Vidaloca inaugura la stagione nel vivo

Il Papeete Beach Club ha dato il via alla stagione 2026 durante il weekend di Pasqua, con un evento dedicato alla musica e alla danza. La programmazione proseguirà nelle settimane successive, coprendo tutta la primavera e l’estate. Tra gli appuntamenti, si svolge un beach party con la partecipazione di Vidaloca, che ha attirato numerosi partecipanti. La location si prepara a ospitare diversi eventi fino all’autunno.

Il Papeete Beach Club ha avviato la stagione 2026 nel weekend di Pasqua e prosegue ora con una programmazione che accompagnerà la primavera e l’estate. Il calendario prevede aperture quotidiane e appuntamenti concentrati soprattutto nei fine settimana e nei giorni festivi, con eventi che.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Sal Da Vinci inaugura una nuova stagione dal vivo con il tour estivo 2026NAPOLI – Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì, Sal Da Vinci inaugura una nuova stagione dal vivo con il tour... Marèa Bari inaugura la stagione 2026: festa sul mare il 25 aprile con live music, dj set e street foodMarèa apre ufficialmente la nuova stagione 2026 e lo fa con una grande festa inaugurale in programma sabato 25 aprile a Bari, pronta a diventare uno... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Un weekend di corsa con la Rimini Marathon. Poi festa della Segavecchia e il ritorno della DiscoBorgo. 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in ItaliaLeggi su Sky TG24 l'articolo 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia ... tg24.sky.it 25 Aprile 2026: molto più di una commemorazioneCon la scomparsa degli ultimi protagonisti diretti — come lo storico presidente ANPI di Montelupo Mario Frosini, la cui biografia curata da Silvano Salvadori è stata presentata proprio in questi ... nove.firenze.it