Umbria terra di fiction | in un borgo umbro si gira Mamma non mamma Rai 1

In un borgo dell'Umbria si stanno svolgendo le riprese della nuova miniserie Rai intitolata Mamma non Mamma, destinata al prime time della rete nazionale. La produzione ha scelto questa regione per le sue caratteristiche paesaggistiche e le città storiche, che sono spesso utilizzate come ambientazioni per serie televisive e film internazionali di vario genere. Le riprese si concentrano in location caratteristiche del territorio umbro.

Continuano le riprese della nuova miniserie Rai, destinata al serale della prima rete nazionale, Mamma non Mamma, che conferma l'Umbria, con le sue bellezze paesaggistiche e le sue città gioiello, come palcoscenico ideale per le serie tv e per i grandi film internazionali, storici o romantici. La.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Ragazzino lasciato a terra dal bus, il conducente si scusa. La mamma: “Sì a un incontro, lo perdono”La vicenda del ragazzino lasciato a terra dal bus nel Bellunese continua a far discutere, ma si arricchisce ora di un nuovo capitolo fatto di scuse,... Miss Mamma in Poesia 2026. Prima classificata, una mamma di ProcidaA pochi mesi dal successo ottenuto dall’ultima edizione di “Miss Mamma in Poesia” dedicata al Natale, anche quest’anno, si è tenuto un altro... Panoramica sull’argomento Si parla di: Assisi diventa set globale: star e buyer dal mondo per Screenings di Rai Com. Umbria terra di vivacità culturale. Trasformare il settore in sviluppoPERUGIA – L‘Umbria regione di straordinaria intensità culturale. Lo dice il rapporto Io sono cultura 2025 realizzata da fondazione Symbola, Unioncamere, centro studi Tagliacarne e Deloitte. I dati ... lanazione.it Leone XIV: ai pellegrini dell’Umbria, terra di santi e sante, da cui ha attinto ispirazione e forza il giovanissimo Carlo AcutisVoi venite da una regione bellissima, sotto molti aspetti: cuore verde d’Italia, con la sua natura rigogliosa; scrigno d’arte, con i suoi borghi e le sue tradizioni; terra di santi e sante. Ciascuna ... agensir.it