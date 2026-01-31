Un ragazzino è stato lasciato a terra dal bus nel Bellunese. Il conducente si è scusato, e la mamma del ragazzo ha detto che lo perdona, anche se lui dovrà partecipare a un incontro. La storia ha fatto discutere, ma ora sembra aprirsi a un confronto più diretto.

La vicenda del ragazzino lasciato a terra dal bus nel Bellunese continua a far discutere, ma si arricchisce ora di un nuovo capitolo fatto di scuse, chiarimenti e aperture al dialogo. Dopo giorni di polemiche, l’autista coinvolto ha deciso di assumersi le proprie responsabilità, mentre la famiglia dell’undicenne si dice pronta ad andare oltre, chiedendo però che venga fatta piena luce su quanto accaduto. L’episodio risale a lunedì scorso, quando un undicenne è stato fatto scendere dal pullman che da San Vito di Cadore conduce a Vodo di Cadore, in provincia di Belluno, al termine della giornata scolastica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ragazzino lasciato a terra dal bus, il conducente si scusa. La mamma: “Sì a un incontro, lo perdono”

Questa mattina un bambino è rimasto a terra mentre il bus passava sotto la neve e il gelo.

Un ragazzino di 11 anni è stato lasciato da solo sulla neve dopo essere sceso dal bus in un’area montana.

