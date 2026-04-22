Umbria Academy Le opportunità

Si è svolta l'ultima giornata degli Open Day di ITS Umbria Academy, un’istituzione che offre un percorso biennale post diploma in tecnologie e scienze applicate. L’evento ha visto la partecipazione di studenti interessati a conoscere le opportunità offerte da questa accademia politecnica, che si concentra su corsi di formazione tecnica e professionale. Durante la giornata, sono stati presentati i programmi di studio e le modalità di accesso.

Ultima tappa degli Open Day di ITS Umbria Academy, l’accademia politecnica biennale post diploma in tecnologie e scienze applicate. Nel mese di aprile studenti, famiglie e docenti hanno avuto l’occasione di conoscere da vicino i percorsi formativi post diploma: corsi biennali completamente finanziati e progettati in stretta sinergia con le imprese del territorio. Ultimo appuntamento a Città di Castello domani alle 17 alla Biblioteca Comunale “Carducci”. Durante gli Open Day, lo staff ITS – insieme a docenti ed esperti del settore – presenterà i corsi attivi per il biennio 2026-2028. L’offerta formativa si articola in sette aree: Meccatronica, Digitale e Cybersecurity, Biotecnologie, Marketing e servizi alle imprese, Turismo, Agroalimentare ed Edilizia BIM, distribuite nei campus di Perugia, Terni e Foligno.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Anno Accademico 2025:2026 di ITS Umbria Academy

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