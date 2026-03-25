Umbria Academy Scegliete il fututo

L’ITS Umbria Academy è un’istituzione che propone un percorso formativo biennale post diploma nelle tecnologie e nelle scienze applicate. È stata istituita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito insieme alla Regione Umbria. Il corso si rivolge a studenti che vogliono acquisire competenze tecniche e scientifiche e ha un tasso di assunzione elevato al termine dell’anno di studio.

Scopri le opportunità proposte da ITS Umbria Academy! L’accademia politecnica biennale post diploma in tecnologie e scienze applicate istituita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dalla Regione Umbria che ti offre una formazione innovativa ed elevate % di assunzione al termine del percorso. Lo Staff di ITS, esperti di settore e docenti saranno a tua disposizione per aiutarti a scegliere il corso più adatto a te. I prossimi open day: • Perugia martedì 14 aprile ore 17 – Via Fontivegge, 55 4°piano; • Foligno giovedì 16 aprile ore 17 – Via A.Vici, 28 –; • Terni martedì 21 aprile ore 17 – Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 32 –; • Città di Castello giovedì 23 aprile 2026 ore 17 – Biblioteca Comunale “Carducci”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Umbria Academy. Scegliete il fututo Articoli correlati Leggi anche: Mattarella, "scegliete il vostro futuro": pace, sport e giovani Leggi anche: Mattarella numero 11. La spinta ai giovani: "Non rassegnatevi e scegliete il futuro" Approfondimenti e contenuti su Umbria Academy Argomenti discussi: Umbria Academy. Scegliete il fututo. Its Umbria Academy, a settembre gli open dayTornano gli open day di Its Umbria Academy, l'accademia tecnica di eccellenza in scienze e tecnologie applicate. A settembre studenti, famiglie e docenti avranno l'occasione di conoscere da vicino i ... ansa.it Its Umbria inaugura i nuovi laboratoriUn simbolo di rinascita urbana, un investimento nelle competenze del futuro e un modello efficace di collaborazione tra pubblico e privato: è questo il senso della giornata di inaugurazione dei nuovi ... ansa.it