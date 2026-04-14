Ultimissime Juve LIVE | discorsi avanzati per il rinnovo di Locatelli Parla David

Nelle ultime ore, la Juventus ha avviato trattative per il rinnovo del contratto di Locatelli, con discorsi ancora in corso. Un rappresentante della società ha confermato che le discussioni sono avanzate, ma non ci sono ancora dettagli definitivi. La situazione resta sotto osservazione, mentre i tifosi attendono sviluppi ufficiali. La redazione di JuventusNews24 continua a seguire da vicino gli aggiornamenti sulle operazioni in corso.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 14 aprile 2026. David dice la sua verità: «Io escluso dallo spogliatoio? Ecco come stanno le cose. Fantastico giocare all’Allianz Stadium» Ore 21:00 – David ai microfoni di TNS ha parlato per la prima volta della sua esperienza con la Juventus soffermandosi su diversi temi. Le sue parole Mercato Juventus, idee molto chiare in entrata: si punterà su questo tipo di giocatori.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: discorsi avanzati per il rinnovo di Locatelli. Parla David Ultimissime Juve LIVE: discorsi avanzati per il rinnovo di Locatelli. Yildiz lavora a partedi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Ultimissime Juve LIVE: Locatelli verso il rinnovo, le probabili di Roma JuveCalciomercato Juve, tanti i bocciati in casa bianconera che in estate potrebbero fare le valigie.