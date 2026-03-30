Ultimissime Juve LIVE | la situazione sul rinnovo di Vlahovic Comolli insiste per Bernardo Silva

Nelle ultime ore, la Juventus si concentra sulla trattativa per il rinnovo di Vlahovic e sulla proposta di Comolli per l'acquisto di Bernardo Silva. La società aggiorna costantemente la situazione con comunicazioni ufficiali e incontri con gli agenti dei giocatori. La squadra lavora inoltre per definire le prossime mosse di mercato in vista della prossima stagione.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 30 marzo 2026. Rinnovo Vlahovic, le trattative fra la Juventus e il serbo proseguono: si attende il suo procuratore a Torino per provare a sbloccare la trattativa. Le novità. Ore 16:00 – Rinnovo Vlahovic, le trattative fra il serbo e la Juventus proseguono. La volontà dei bianconeri è trovare l’accordo sull’ingaggio. Le ultime Bernardo Silva Juve, il portoghese ha preso una decisione sul suo futuro: cosa cambia per i bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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