Ultimi giorni per la consegna del rapporto sulla parità nelle aziende pubbliche e private

Mancano pochi giorni alla scadenza per la consegna del rapporto sulla parità di genere nelle aziende pubbliche e private. La consigliera di parità della Provincia di Chieti ha richiamato l’attenzione delle imprese locali sull’imminente termine. Le aziende hanno l’obbligo di presentare il documento, che riguarda le politiche di parità e le eventuali disparità di genere sul territorio. La scadenza è fissata per la fine di questa settimana.

Ultimi giorni per la consegna del rapporto sulla parità nelle aziende. A ricordarlo è la consigliera di parità della Provincia di Chieti, Monica Brandiferri, richiamando l’attenzione delle aziende pubbliche e private del territorio sull’imminente scadenza per la presentazione delRapporto sulla.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Parità di genere: la quota rosa nelle aziende è maggiore se c’è una donna al vertice E' la Giornata internazionale della donna e non mancano le considerazioni da fare in materia di gender gap. In Abruzzo tante aziende certificate sulla parità di genere, ma diritti e occupazione continuano a mancareAbruzzo tra le prime regioni in Italia per numero di aziende con Certificazione di genere, m sul piano del lavoro e dei diritti si resta indietro. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Collegamento tra Pos e registratori di cassa, ultimi giorni per mettersi in regola: la guida; Ultimi giorni per abbinare registratori di cassa e Pos, scadenza lunedì; ULTIMI GIORNI PER ISCRIVERSI AL CORSO CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE IN AMBITO SPORTIVO; Parità di genere: esonero contributivo, domande entro il 30 aprile. Gli ultimi giorni del Paradiso (2025). La famiglia, la disperazione e l’incendioRecensione de Gli ultimi giorni del Paradiso: un film rigoroso e stratificato, costruito su una regia di sottrazione e una forte critica ecologica, che esplora tre prospettive femminili senza offrire ... locchiodelcineasta.com Gli ultimi giorni del Paradiso, un'opera - a tratti feroce - che ci aiuta a contemplare il nostro disagio contemporaneoNella regione portoghese dell'Alentejo, una famiglia si riunisce nella villa che fu dei genitori per decidere cosa farne. Protagonisti del dibattito sono tre fratelli. C'è poi Susana, figlia della cam ... mymovies.it Buonasera lettori, qualcun* ha letto questo libro Gli ultimi giorni di quiete- Antonio Manzini. Mi ha colpita tantissimo.. lacrime a profusione - facebook.com facebook Si susseguono più o meno gustose indiscrezioni su veloci e nemmeno troppo furtivi riposizionamenti di grand commis, “esperti”, consiglieri di amministrazione strutturali. Le cene romane come scenografia perfetta di questi ultimi giorni di Pompei del governo. x.com