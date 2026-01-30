In Abruzzo tante aziende certificate sulla parità di genere ma diritti e occupazione continuano a mancare

In Abruzzo, molte aziende hanno ottenuto la certificazione sulla parità di genere, ma le cose non sono migliorate per quanto riguarda i diritti e l’occupazione delle donne. Nonostante i numeri positivi, ancora troppi lavoratori e lavoratrici faticano a trovare condizioni eque sul posto di lavoro. La regione si distingue per le certificazioni, ma il divario tra carta e realtà resta evidente.

Abruzzo tra le prime regioni in Italia per numero di aziende con Certificazione di genere, m sul piano del lavoro e dei diritti si resta indietro. A denunciarlo, partendo dal dato positivo emerso dall'indagine del Sole24Ore che ha analizzato di Accredia, l'ente unico nazionale di accreditamento delle certificazioni, è la Cgil Abruzzo e Molise. Se da una parte c'è questo dato che segnala la qualità di una piccola parte del nostro tessuto produttivo regionale ma che può trarre in inganno, dall'altro, ed è questo quello negativo, a non esserci è un analogo avanzamento sul piano del lavoro e dei diritti, in particolare per quanto riguarda la condizione femminile.

