Regno Unito stretta storica sul fumo | stop alle sigarette per i nati dopo il 2009

Il governo del Regno Unito ha approvato una legge che vieta l’acquisto di tabacco ai cittadini nati dopo il 2009. La normativa prevede anche l’estensione dei divieti all’interno di spazi pubblici e aree frequentate da minori. La misura rappresenta un intervento volto a ridurre il consumo di sigarette tra i giovani e a limitare l’esposizione al fumo nelle aree pubbliche. La legge entrerà in vigore nei prossimi mesi.