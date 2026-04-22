Regno Unito stretta storica sul fumo | stop alle sigarette per i nati dopo il 2009
Il governo del Regno Unito ha approvato una legge che vieta l’acquisto di tabacco ai cittadini nati dopo il 2009. La normativa prevede anche l’estensione dei divieti all’interno di spazi pubblici e aree frequentate da minori. La misura rappresenta un intervento volto a ridurre il consumo di sigarette tra i giovani e a limitare l’esposizione al fumo nelle aree pubbliche. La legge entrerà in vigore nei prossimi mesi.
Approvata la legge che vieta l’acquisto di tabacco ai nati dopo il 2009. Estesi i divieti anche in spazi pubblici e aree frequentate da minori Una generazione senza fumo. È questo l’obiettivo dichiarato del Regno Unito, che ha approvato una delle leggi antifumo più radicali mai adottate in Europa. Il provvedimento introduce un divieto permanente:chi è nato dopo il 1° gennaio 2009 non potrà mai acquistare legalmente sigarette nel corso della propria vita. La norma, già definita storica dal governo britannico,rappresenta un cambio di paradigma nella lotta al tabagismo.Non si tratta più solo di limitare il consumo, ma di impedirne l’inizio, intervenendo direttamente sulle nuove generazioni.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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