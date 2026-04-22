Il Parlamento britannico ha approvato una legge che vieta l'acquisto di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche ai cittadini nati dopo il primo gennaio 2009. La misura riguarda tutte le persone di questa fascia d'età e mira a ridurre il consumo di tabacco tra i giovani. La legge entrerà in vigore nei prossimi anni e rappresenta una novità nel quadro delle politiche di salute pubblica nel paese.

Il Parlamento del Regno Unito ha sancito una riforma radicale per la salute pubblica, stabilendo il divieto di acquisto di tabacco e sigarette elettroniche per tutti i cittadini nati dopo il primo gennaio 2009. La misura, che mira a eradicare progressivamente il vizio del fumo tra le nuove generazioni, introduce anche limitazioni severe sull’utilizzo di tali prodotti in contesti specifici come aree scolastiche, ospedali, parchi giochi e all’interno di autoveicoli quando sono presenti minori. Una barriera generazionale contro il consumo di nicotina. La decisione legislativa britannica non si limita alla sola vendita di sigarette tradizionali, ma estende il divieto in modo capillare anche ai dispositivi elettronici per il fumo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - UK, stop totale al fumo per i nati dopo il 2009: rivoluzione sociale

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