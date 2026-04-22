UIL Frosinone Alessandro Cirulli nuovo segretario generale

Durante il Congresso della UIL nel territorio di Frosinone, che si è svolto a Isola del Liri, è stato eletto all’unanimità come nuovo Segretario Generale Territoriale Alessandro Cirulli. La nomina è stata decisa durante l’assemblea, senza opposizioni o voti contrari. Cirulli prende il posto precedente e assume il ruolo di guida del sindacato locale. La scelta è stata comunicata ufficialmente durante i lavori del congresso.

II Congresso della UIL del territorio di Frosinone, tenutosi ad Isola del Liri, ha eletto all’unanimità Alessandro Cirulli nuovo Segretario Generale Territoriale.Il passaggio di testimoneCirulli succede ad Anita Tarquini, che lascia la guida della struttura dopo 8 anni di intenso impegno e.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Nasce la UIL FP Frosinone: Maurizio Palombi eletto Segretario Generale al primo congresso provincialeUnificazione storica tra UIL PA e UIL FPL: nuova categoria per rafforzare la rappresentanza dei lavoratori pubblici e affrontare le sfide del settore... Leggi anche: Nasce la Uil-Fp, Livio Andronico nuovo segretario generale