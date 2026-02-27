Nasce la Uil-Fp Livio Andronico nuovo segretario generale

Ieri si è tenuto il primo congresso territoriale di Messina della Uil-Funzione Pubblica, un nuovo sindacato nato dall’unione della Uil-Fpl e della Uil-Pa. Durante l’evento, numerosi delegati hanno eletto il primo segretario generale dell’organizzazione, che sarà guidata da Livio Andronico. La creazione della Uil-Fp segna un passaggio importante per il sindacalismo locale.

E' nata ufficialmente ieri la Uil-Funzione Pubblica. Il primo congresso territoriale di Messina si è tenuto ieri dove i numerosi delegati hanno eletto il primo segretario generale dell'organizzazione sindacale nata dall'unione della Uil-Fpl e della Uil-Pa. Un nuovo soggetto sindacale che vanta di.