Il XIX Congresso della Camera sindacale territoriale si svolgerà giovedì 23 aprile nella sala convegni del Carrettino a Rivalta Scrivia, dopo due mesi di incontri e assemblee. L’evento si concentrerà su temi relativi a lavoro e diritti, coinvolgendo i rappresentanti locali e i delegati sindacali. La giornata rappresenta il momento conclusivo di un percorso di consultazioni avviato in precedenza, con l’obiettivo di definire le prospettive future del sindacato territoriale.

Il XIX Congresso della Camera sindacale territoriale si terrà giovedì 23 aprile presso la sala convegni del Carrettino a Rivalta Scrivia, segnando il culmine di un percorso congressuale iniziato due mesi fa. L’incontro, che vedrà la partecipazione di delegati e ospiti, rappresenta l’ultimo tassello della stagione organizzativa della Uil di Alessandria prima delle sfide regionali e nazionali. La giornata di Rivalta Scrivia inizierà alle ore 9:30 con le procedure di accreditamento, seguite dall’elezione dei membri della presidenza e delle commissioni interne. Il cuore dell’evento si concentrerà intorno alle 10:00, quando Claudio Bonzani, segretario responsabile del sindacato nell’area di Alessandria, presenterà la relazione ufficiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Uil a Rivalta: il XIX Congresso traccia il futuro di lavoro e diritti

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