Uil Messina al via la campagna congressuale | il XIX Congresso si terrà il 9 aprile

Entra nel vivo la campagna congressuale della Uil Messina. Le Assemblee di base sono in pieno svolgimento e coinvolgono tutte le categorie confederali. L’obiettivo è ascoltare le lavoratrici, i lavoratori e i pensionati, che partecipano attivamente agli incontri. Il XIX Congresso si terrà il 9 aprile, ma le discussioni sul futuro del sindacato sono già intense sul territorio.

Entra nel vivo la campagna congressuale della Uil Messina. Le Assemblee di base, in pieno svolgimento, coinvolgono tutte le categorie confederali, con la partecipazione attiva di lavoratrici, lavoratori e pensionati. L’iniziativa rappresenta un vero “bagno di democrazia”, come lo definisce il.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Uil Messina Il primo congresso italiano di neurochirurgia robotica si terrà ad Arezzo Il primo Congresso Italiano di Neurochirurgia Robotica si terrà ad Arezzo, offrendo un’occasione di confronto e aggiornamento per professionisti del settore. Uil Polizia Lecce: via al terzo Congresso provinciale alla presenza dei vertici nazionali È iniziato a Lecce il terzo Congresso provinciale di Uil Polizia, alla presenza dei rappresentanti nazionali, regionali e locali del sindacato. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Uil Messina Argomenti discussi: Peloritana Social City, nuovo sit-in della Uil; Servizi Sociali Peloritani, nuovo sit-in Uil: Il lavoro non si tocca; La Uil di Trapani apre la stagione congressuale; Corpo forestale, al via la formazione per assumere 46 agenti. Savarino: Tuteleranno il patrimonio naturale della Sicilia. Messina: al via la campagna congressuale della Uil, ad aprile il congresso territorialeEntra nel vivo la campagna congressuale della Uil. Sono, infatti, in pieno svolgimento le Assemblee di base che coinvolgono tutte le Categorie confederali e che vedono la partecipazione di lavoratric ... strettoweb.com Messina, 800 precari dei servizi sociali nel limbo: la Uil chiama alla mobilitazione al Palazzo dei LeoniIl lavoro non si tocca: sit-in giovedì 5 febbraio contro l'incertezza sulla nuova Azienda Speciale. Tripodi e Andronico avvertono il sindaco Basile: Nessuno escluso dalla salvaguardia occupazionale ... msn.com A Parma un fiancheggiatore del boss Messina Denaro, si indaga Il ladro seriale delle spaccate: tre colpi in una notte Vigili, via al turno notturno. Ma Cisl e Uil protestano Nuovi divieti: multe per il lancio di palloncini Rovagnati, un anno fa la tragedia L'inserto "G facebook LA SOLIDARIETA' DI IVAN TRIPODI (SEGRETARIO GENERALE UIL MESSINA) ALLE POPOLAZIONI COLPITE DAL CICLONE facebook.com/share/p/1DdFj8… #uil #messina #solidarietà #calamitaà x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.