ue israele tutto come prima grazie a italia e germania

Il Consiglio dell’Unione europea non ha adottato alcuna decisione riguardo al rapporto tra l’UE e Israele. Non ci sono stati cambiamenti nelle posizioni o nelle politiche ufficiali tra le due parti. Italia e Germania non hanno presentato proposte o dichiarazioni ufficiali durante la riunione. La questione rimane senza sviluppi concreti, e la situazione appare invariata rispetto alle posizioni precedenti.

La guerra grande Stallo a Bruxelles, Tajani resta sulla linea prudente: «Meglio sanzioni individuali ai colono violenti» La guerra grande Stallo a Bruxelles, Tajani resta sulla linea prudente: «Meglio sanzioni individuali ai colono violenti» Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Il Consiglio dell’Unione europea non ha raggiunto nessun risultato in merito al rapporto che lega Ue e Israele. Lo stallo non è nuovo, ma appare sempre più difficile da giustificare, alla luce delle nuove e continue violenze e violazioni dei diritti da parte del governo di Tel Aviv in Libano, che si sommano alle violenze dell’occupazione in Cisgiordania e al genocidio nella striscia di Gaza.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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