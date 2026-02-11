Dopo settimane di tensioni e insoddisfazioni, il Marsiglia ha deciso di rescindere il contratto con De Zerbi. Il tecnico si è dimesso dopo la brutta sconfitta contro il PSG e le tensioni accumulate dentro la squadra. Ora si cerca un nuovo allenatore, mentre De Zerbi si trova senza incarico.

© Juventusnews24.com - De Zerbi Marsiglia, ufficiale la risoluzione del contratto. Il tecnico paga l’umiliazione col PSG

Dopo la sconfitta contro il Psg e l’eliminazione dalla Champions, il futuro di De Zerbi a Marsiglia sembra sempre più in bilico.

De Zerbi lascia il Marsiglia.

