De Zerbi Marsiglia ufficiale la risoluzione del contratto Il tecnico paga l’umiliazione col PSG

Da juventusnews24.com 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo settimane di tensioni e insoddisfazioni, il Marsiglia ha deciso di rescindere il contratto con De Zerbi. Il tecnico si è dimesso dopo la brutta sconfitta contro il PSG e le tensioni accumulate dentro la squadra. Ora si cerca un nuovo allenatore, mentre De Zerbi si trova senza incarico.

e una serie di tensioni interne. La notizia era nell’aria da giorni, ma ora ha assunto i contorni dell’ufficialità: l’avventura di  Roberto De Zerbi  sulla panchina dell’ Olympique Marsiglia  è giunta al termine. Dopo una serie di risultati pesanti, culminati nell’ umiliazione interna (0-5) contro i rivali del Paris Saint-Germain e nella prematura eliminazione dalla Champions League per mano del Bruges, il club francese ha annunciato la risoluzione del contratto. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il Comunicato Ufficiale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

