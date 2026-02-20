No di Ungheria e Slovacchia a nuove sanzioni conto Mosca | a rischio anche il prestito Ue da 40 miliardi a Kiev

L'Ungheria e la Slovacchia hanno deciso di opporsi alle nuove sanzioni contro Mosca, mettendo a rischio anche il prestito Ue di 40 miliardi di euro destinato a Kiev. Le due nazioni contestano le misure proposte, evidenziando preoccupazioni economiche e politiche. Questa scelta crea tensioni tra gli Stati membri e rischia di complicare ulteriormente la risposta europea alla crisi ucraina. La questione rimane al centro del dibattito tra i leader europei.

© Lanotiziagiornale.it - No di Ungheria e Slovacchia a nuove sanzioni conto Mosca: a rischio anche il prestito Ue da 40 miliardi a Kiev

A pochi giorni dalla ricorrenza dei quattro anni dall’invasione russa dell’Ucraina, l’Europa cerca con fatica di mantenere una sorta di unità nella propria posizione a sostegno di Kiev. Proprio per mostrare il supporto dell’Unione europea, in occasione dell’anniversario saranno la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, a recarsi in Ucraina. I leader Ue vorrebbero partire forti del prestito da 90 miliardi in due anni concordato lo scorso dicembre per il sostegno militare e di bilancio all’Ucraina e di un nuovo pacchetto di sanzioni, il 20°, su cui i ministri degli Esteri sperano di raggiungere un accordo in occasione del Consiglio Esteri di lunedì.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it Leggi anche: Guerra in Ucraina, l’Europa accelera: prestito Ue da 90 miliardi e nuove sanzioni contro Mosca Ue: ok a prestito da 90 miliardi a KievLa plenaria del Parlamento europeo ha approvato un prestito da 90 miliardi di euro per Kiev. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il sostegno di Rubio a Orbán, il suo successo è il nostro; Trump vuole staccare l'Ungheria dal petrolio e gas russo. Ma l'Ue fa bene a preoccuparsi; Ungheria e Slovacchia alla guerra del petrolio con l’Ucraina mentre Bruxelles ride sotto i baffi; Ungheria e Slovacchia bloccano le esportazioni di gasolio all'Ucraina. L’Ungheria e l’allargamento: no all’Ucraina, sì ai BalcaniIl primo ministro ungherese Viktor Orbán si oppone in ogni modo all'adesione dell'Ucraina all'UE – strumentalizzando la minoranza ungherese nel Paese –, mentre invece stringe sempre di più i rapporti ... balcanicaucaso.org Ungheria, 'no a uso asset russi, non si ostacoli il processo di pace'L'Ungheria ribadisce la sua opposizione alla decisione dell'Unione europea di immobilizzare gli asset russi e di usarli eventualmente come base per il prestito di riparazione all'Ucraina. Esistono ... ansa.it Ue, fonti: non c'è accordo sul ventesimo pacchetto di sanzioni alla Russia. Lo stop arriverebbe da Malta, Grecia, Ungheria e Slovacchia, le trattative proseguono. Zelensky: nuovi trilaterali entro febbraio, ma "siamo pronti a colloqui tra leader". Cremlino: il proce - facebook.com facebook Ue,fonti:non c'è accordo sul ventesimo pacchetto di sanzioni a Mosca. Lo stop arriverebbe da Malta,Grecia, Ungheria e Slovacchia,le trattative proseguono. Videoconferenza dei Volenterosi per l’anniversario dell’invasione della Russia in Ucraina. x.com