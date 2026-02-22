Ucraina veto ungherese a sanzioni Ue contro Mosca | Bloccheremo decisioni importanti per Kiev

L'Ungheria ha bloccato le sanzioni dell'Europa contro Mosca, rischiando di compromettere il sostegno a Kiev. La decisione deriva da divergenze politiche e dalla volontà di mantenere buoni rapporti con la Russia, secondo fonti diplomatiche. Nel frattempo, a Leopoli, due esplosioni nel centro cittadino hanno provocato un morto e 25 feriti, alimentando le tensioni nella regione. Le autorità ucraine continuano a parlare di attentato e chiedono risposte rapide.

Nella sconvolgente cornice dei continui raid russi che piegano l'Ucraina, l'Ungheria ha annunciato che in occasione del Consiglio Affari Esteri in vista per domani, bloccherà il ventesimo pacchetto di sanzioni per la Russia che l'Unione europea intende adottare. Una stretta che da Budapest giustificano con l'intenzione di non far riprendere a Kiev il transito di petrolio verso l'Ungheria e la Svlovacchia attraverso l'oleodotto Druzhba: "Non consentiremo che decisioni importanti per Kiev vadano avanti". Ad annunciarlo è il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto che spiega come gli ucraini abbiano deciso di riprendere le forniture dell'oro nero all'Ungheria.