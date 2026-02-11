Il Parlamento europeo ha approvato un prestito da 90 miliardi di euro all’Ucraina per i prossimi due anni. La decisione mira a coprire le esigenze finanziarie del Paese in un momento difficile, e ora il governo ucraino può mettere in campo i fondi necessari per sostenere l’economia e le spese di guerra. La ratifica è arrivata oggi a Strasburgo, con il voto compatto dei deputati.

Strasburgo, 11 febbraio 2026 – Il Parlamento europeo dà l’ok al prestito da 90 miliardi all'Ucraina per il biennio 2026-27, che contribuirà a coprire le esigenze di finanziamento del Paese. Il via libera è arrivato con 458 voti favorevoli, 140 contrari e 44 astenuti. Della cifra totale 60 miliardi saranno destinati a rafforzare la difesa, mentre 30 miliardi per assistenza macrofinanziaria. Il prestito sarà finanziato tramite debito comune Ue e Kiev lo rimborserà una volta ricevute le riparazioni di guerra dalla Russia. In cambio del prestito l'Ucraina dovrà impegnarsi a proseguire le riforme democratiche e la lotta alla corruzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Prestito Ue all’Ucraina da 90 miliardi di euro, c’è l’ok dell’Europarlamento

