Imprenditore ucciso in casa dopo litigio la verità dall' autopsia

Un uomo di 62 anni, imprenditore di Pagani, è stato trovato morto nella sua abitazione dopo un litigio con la moglie. La polizia ha aperto un’indagine e si attende il risultato dell’autopsia, che dovrà chiarire le cause del decesso e i dettagli della dinamica. La donna coinvolta è stata sottoposta a interrogatorio, ma non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali.