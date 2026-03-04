Imprenditore ucciso in casa dopo litigio la verità dall' autopsia
Un uomo di 62 anni, imprenditore di Pagani, è stato trovato morto nella sua abitazione dopo un litigio con la moglie. La polizia ha aperto un’indagine e si attende il risultato dell’autopsia, che dovrà chiarire le cause del decesso e i dettagli della dinamica. La donna coinvolta è stata sottoposta a interrogatorio, ma non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali.
Solo l'esame del medico legale chiarirà la dinamica del decesso di Francesco Vitolo. La moglie è stata arrestata per omicidio. E' in attesa di essere interrogata dal Gip Sarà l'autopsia a chiarire al dettaglio la dinamica che ha condotto alla morte Francesco Vitolo, 62enne imprenditore di Pagani, colpito dalla moglie, R.C., con una coltellata lo scorso weekend. L'esame autoptico sarà disposto dalla procura di Nocera Inferiore nei prossimi giorni. Allo stato, la donna resta in carcere in attesa dell'udienza di convalida del fermo, dinanzi al Gip. E' accusata di omicidio. La vittima, noto imprenditore nel settore della telefonia e dello sport, avrebbe litigato con la donna la sera della morte. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
