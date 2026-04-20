Andrea Sciorilli ucciso a Vasto dal papà con un'ascia | Colpito sul letto lite scoppiata per un colloquio

Un giovane di 21 anni è stato ucciso a Vasto dal padre con un’ascia. L’episodio è avvenuto nella loro abitazione durante un diverbio nato da motivi legati all’ambito lavorativo della vittima. La lite si sarebbe svolta sul letto dell’abitazione, portando all’uso dell’arma contundente. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli di quanto accaduto.