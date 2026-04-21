Marco Cossi ucciso a coltellate in strada a Padova una persona interrogata per 10 ore | attesa svolta nel caso

Nella notte tra domenica e lunedì a Padova, un uomo di 48 anni è stato colpito da numerose coltellate mentre si trovava in strada. Dopo l’accaduto, una persona è stata interrogata per circa dieci ore dalle forze dell’ordine. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli di quanto successo e identificare i responsabili. La vittima è deceduta a seguito delle ferite riportate durante l’aggressione.

Marco Cossi, 48 anni, è stato ucciso con numerose coltellate in strada a Padova nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 aprile. Oggi una persona è stata interrogata in Questura per 10 ore, attesa svolta nel caso. Si ipotizza che il delitto si avvenuto al culmine di una lite, esclusa la rapina finita male.🔗 Leggi su Fanpage.it

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A #Padova una persona è sotto interrogatorio per l'omicidio di Marco Cossi. L'uomo è stato trovato morto la sera di domenica 19 aprile, colpito da una quindicina di coltellate #IoSeguoTgr @TgrRai x.com