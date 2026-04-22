Uccise la madre a coltellate ergastolo per il 27enne | la Corte d’Assise condanna Fogliani

Un uomo di 27 anni è stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise per aver ucciso a coltellate la madre nel gennaio 2025. La sentenza si basa sulle prove raccolte nel corso del processo, che ha portato alla condanna definitiva dell’imputato. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media locali, e la decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

Ergastolo per Giosuè Fogliani, il 27enne che ha ucciso a coltellate la madre Caterina Pappalardo nel gennaio 2025. Questo il verdetto pronunciato nel primo pomeriggio in Corte d'Assise dal giudice Maria Eugenia Grimaldi al termine di una lunga camera di consiglio. Accolta la richiesta del.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Fano, la pm in Corte d'Assise: «Ha ucciso i genitori con crudeltà, Luca Ricci merita l'ergastolo»FANO È rimasto sempre a testa bassa Luca Ricci in aula mentre la pubblico ministero Maria Letizia Fucci pronunciava la parola ergastolo. Padre ucciso a coltellate in casa: il figlio va a processo in corte d'assisePrima udienza il 12 maggio prossimo, il 42enne imputato deve rispondere di omicidio volontario. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Trovarono le ossa nei boschi di Trecate: Ecco perché Emilio Garini uccise la madre; Accusato di avere ucciso la madre: Fabio Fibrini va in carcere; Uccise la madre col foulard. La testimonianza della zia. A giugno c’è la sentenza; Uccise il padre per difendere la madre. Al momento dei fatti Bojan Panic era lucido. Uccise la madre Caterina Pappalardo a Messina con 112 coltellate, deciso l'ergastolo per il 27enne Giosuè FoglianiErgastolo. Doposei ore di camera di consiglio. Per un agghiacciante matricidio. E' questa la condanna decisa poco fa dalla corte d'assise presieduta dalla giudice Maria Eugenia Grimaldi per il 27enne ... messina.gazzettadelsud.it Uccise la figlia Chiara Carta, le parole choc della madre: «Mi spingeva la voce del diavolo, la dovevo salvare»Oristano Uno scenario agghiacciante emerge durante l’udienza di oggi, mercoledì 22 aprile, per l’omicidio della tredicenne Chiara Carta, la ragazzina uccisa dalla madre 54enne Monica Vinci nella casa ... msn.com Uccise l’ex fidanzata Yana, in appello condannato all’ergastolo x.com Uccise la moglie a coltellate nella loro casa di Grugliasco, il marito condannato a 14 di carcere più altri 3 da scontare in una Rems. https://www.rainews.it/tgr/piemonte/articoli/2026/04/uccise-la-moglie-a-coltellate-condannato-a-14-di-carcere-piu-altri-3-da-sco - facebook.com facebook