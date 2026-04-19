Il celebre alpinista e imprenditore ha dichiarato che le Dolomiti sono state danneggiate e che l’Italia non gestisce bene il turismo nella zona. Ha riferito di aver considerato di lasciare il Sudtirolo per trasferirsi in Patagonia, dove avrebbe svolto l’attività di pastore. La sua critica si rivolge principalmente alla gestione del territorio e alle politiche turistiche locali. La sua opinione ha suscitato reazioni tra gli operatori del settore e gli abitanti della regione.

Prova a vedere se ti fila, ho giusto limato l’attacco e tolto un paio di ripetizioni, dimmi se ti fila e qual è il pezzo da integrare che lo aggiungo: “Sto dalla parte del Sudtirolo e sono convinto che sia soprattutto il carattere provinciale – se riusciremo a preservarlo – a caratterizzarci in un mondo globalizzato e a permetterci di resistere”. Reinhold Messner torna a parlare della sua Heimat. Non è solo “casa”, né semplicemente “terra natale”. È qualcosa di più stratificato, identitario, quasi irriducibile a una traduzione. “Il mio Sudtirolo” (Raetia) è un libro che è insieme racconto personale e presa di posizione politica. Un atto di amore e fierezza per le proprie radici culturali, quel “tipo di luce, di paesaggio che mi è proprio, che è locale, che è nostro”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Messner: “Le Dolomiti sono uno scempio, non sappiamo fare turismo. A un certo punto ho pensato di lasciare il Sudtirolo e andare a fare il pastore in Patagonia”

Notizie correlate

“Se rimpiango il mio lavoro di disegnatore di chip? No, ho scelto la vita in montagna e l’arrampicata. In Patagonia mi sono ritrovato nel vuoto, ho pensato alla mia compagna Silvia…”: parla Stefano RagazzoLa Torre Centrale del Paine è la più alta delle tre iconiche guglie granitiche del massiccio delle Torres del Paine, in Patagonia cilena.

Leggi anche: Al centro della campagna, la piattafoma che riunisce tutte le informazioni su musei e parchi archeologici italiani: uno strumento pensato per offrire ai visitatori un punto di riferimento certo e per facilitare l'esperienza di visita

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Messner Mountain Museum Dolomites: un Museo tra le nuvole a Cortina d’Ampezzo; La via regina sulla parete più enigmatica delle Dolomiti dopo mezzo secolo è stata ripetuta, due bellunesi firmano l'impresa; La conquista del K2: una serata per Giuliano De Marchi, dalla grande controversia del 1954 alla salita 50 anni dopo. In Nepal oggi aiutiamo gli ultimi che lui amava.

Se mi danno potere politico per salvare le Dolomiti dal turismo di massa lo faccio. Basta agli escursionisti sui sentieri che non sono in grado di affrontare…: parla ...Mentre i sentieri che portano alla Cima Falkner, sulle Dolomiti di Brenta, restano chiusi ela Protezione Civile effettua nuovi sopralluoghi dopo i crolli di roccia che lunedì mattina 28 luglio hanno ... ilfattoquotidiano.it

Reinhold Messner: Troppe persone in montagna. Serve limitare le auto, vietare le moto e fermare gli escursionisti impreparatiReinhold Messner, leggenda vivente dell’alpinismo, risponde al telefono durante la cena. La notizia di un altro crollo in montagna non lo sorprende. Sono tanti ormai, dice in un'intervista a ... huffingtonpost.it

Bonsante: «Si disincentiva l’arrivo di personale da fuori». Messner: «Non si metta in discussione il sistema» facebook