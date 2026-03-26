Il prossimo 12 maggio 2026, davanti alla corte d'assise del tribunale di Brindisi, inizierà il processo a carico di un uomo di 42 anni accusato di aver ucciso il padre a coltellate nella loro abitazione. L’imputato sarà giudicato per il reato di omicidio e l’udienza si svolgerà nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

Prima udienza il 12 maggio prossimo, il 42enne imputato deve rispondere di omicidio volontario. Il dramma si consumò il 22 novembre 2025, nella villetta di famiglia BRINDISI - Il 12 maggio 2026, davanti alla corte d'assise del tribunale di Brindisi, comincerà il processo a carico del 42enne Alessandro Zullino. L'uomo deve rispondere dell'omicidio del padre 70enne Cosimo. Il dramma si consumò nella serata di sabato 22 novembre 2025, nella villetta di famiglia, situata in via dei Sarti, rione Sant'Elia di Brindisi. La vittima venne raggiunta da diverse coltellate. La pm titolare del fascicolo, la sostituta procuratrice Livia Orlando, ha chiesto il giudizio immediato custodiale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Padre ucciso a coltellate in casa: il figlio va a processo in corte d'assise

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