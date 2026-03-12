Fano la pm in Corte d' Assise | Ha ucciso i genitori con crudeltà Luca Ricci merita l' ergastolo

A Fano, durante il processo in Corte d'Assise, la pubblica accusa ha chiesto l’ergastolo per Luca Ricci, accusato di aver ucciso i genitori con crudeltà. Ricci è rimasto in silenzio in aula mentre la pm pronunciava la richiesta. Il dibattimento prosegue con l’esame delle prove e delle testimonianze, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o le difese.

FANO È rimasto sempre a testa bassa Luca Ricci in aula mentre la pubblico ministero Maria Letizia Fucci pronunciava la parola ergastolo. È la richiesta di condanna, insieme all'isolamento diurno per sei mesi e all'interdizione dai pubblici uffici, avanzata dalla pm nei confronti del falegname 50enne, reo confesso dell'omicidio dei genitori ultrasettantenni Lucia Marconi e Giuseppe Ricci. Per i legali della difesa, invece, Ricci va condannato ad una «pena di giustizia», diversa dall'ergastolo. I momenti tragici Nella lunga requisitoria, Fucci ieri in Corte d’Assise a Pesaro ha ripercorso i tragici momenti di quella notte,... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

