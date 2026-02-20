Una ventata di Puglia al Verdi Sul palco ’Scusi per Hollywood?’ Risate sicure con Uccio De Santis

Uccio De Santis ha portato un’ondata di Puglia a Montecatini, causando grande entusiasmo tra il pubblico. La sua esibizione al Teatro Verdi ha attirato tanti spettatori desiderosi di divertirsi e scoprire le sue battute. Con lui sul palco ci sono Giacinto Lucariello, Umberto Sardella e Antonella Genga, pronti a portare allegria con lo spettacolo ’Scusi, per Hollywood?’. La domenica pomeriggio si preannuncia ricca di risate e colori pugliesi, con una performance che promette di coinvolgere tutti.

Una ventata di Puglia a Montecatini. Si annuncia una domenica pomeriggio di risate e pugliesità al Teatro Verdi della città termale: dalle 17, infatti, Uccio De Santis, Giacinto Lucariello, Umberto Sardella e Antonella Genga, saliranno sul palco con il loro nuovo spettacolo 'Scusi, per Hollywood?'. Dopo il notevole successo di "Non so che fare prima", portato a Montecatini due anni fa, Uccio De Santis torna con uno show che unirà monologhi inediti, sketch esilaranti, contenuti video originali e tanta improvvisazione. Quali le novità dello spettacolo? "Abbiamo cucito le gag con un filo conduttore: il viaggio a Hollywood per girare un film.