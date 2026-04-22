Uccide l' amico e fa sparire il corpo Victor davanti al giudice

Giovedì mattina si terrà nel carcere di Santa Maria Capua Vetere l’udienza di convalida del fermo di Victor Uratoriu, un 19enne accusato di aver ucciso il suo amico di 20 anni e di aver nascosto il corpo. Il cadavere, in stato di decomposizione, è stato trovato lunedì sera vicino all’abitazione della vittima. Uratoriu ha ammesso di essere l’autore dell’omicidio.

Si terrà giovedì mattina, nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, l'udienza di convalida del fermo del 19enne Victor Uratoriu, reo confesso dell'omicidio del suo amico Vincenzo Iannitti, 20 anni, il cui corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto lunedì sera a pochi passi da casa.🔗 Leggi su Casertanews.it

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