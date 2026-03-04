Lecco ha ucciso l’amico con un fendente | piange davanti al giudice ma tace

A Lecco, un uomo ha ucciso un amico con un fendente e si è presentato davanti al giudice. Durante l’udienza ha pianto, ma ha scelto di non rispondere alle domande e di rimanere in silenzio. La sua posizione processuale rimane invariata, mentre i dettagli dell’episodio sono ancora oggetto di indagine. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Lecco – Ha pianto davanti al giudice, ma non ha voluto rispondere alle domande, trincerandosi dietro il mutismo. Samir C., il venticinquenne arrestato con l’accusa di aver accoltellato a morte Mahmoud Amer, egiziano di 20 anni senza fissa dimora, ospite della Casa della Carità. Il giudice ha convalidato l’arresto ed emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere. Carabinieri La coltellata fatale L’aggressione era avvenuta sabato notte in centro a Lecco, nei pressi della stazione, dove i due avrebbero partecipato a una rissa, sfociata in una coltellata assestata dritta al petto della vittima. Il ragazzo era stato soccorso poco dopo agonizzante, trasportato in condizioni drammatiche all’ospedale Manzoni, dove è morto due giorni dopo il ricovero nel reparto di Rianimazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lecco, ha ucciso l’amico con un fendente: piange davanti al giudice, ma tace Omicidio Zoe Trinchero: Alex Manna tace davanti al giudice dopo aver confessato il delitto. Indagini in corso.Alessandria, 9 febbraio 2026 – Alex Manna, il ventenne accusato dell'omicidio di Zoe Trinchero, 17 anni, è rimasto in silenzio durante... Ucciso nel distributore di benzina, l'imprenditore del mobilificio davanti al giudiceFissata l’udienza preliminare per Giancarlo Pagliaro, 68enne di Mondragone, titolare del mobilificio ‘Franchino Home Design’ per l’omicidio di Luigi... Contenuti e approfondimenti su Lecco ha ucciso l'amico con un fendente... Temi più discussi: Lecco, ha ucciso l’amico con un fendente: piange davanti al giudice, ma tace; Il caso del medico gettonista che lavorava al pronto soccorso dopo una condanna per 7 omicidi; Condannato per sette omicidi ma ancora in servizio a Lecco: sospeso l’ex anestesista Campanile; Lecco, omicidio in piazza Diaz: l’assassino in tribunale. Lecco, ha ucciso l’amico con un fendente: piange davanti al giudice, ma taceL’aggressione era avvenuta sabato notte in centro città, nei pressi della stazione, dove i due avrebbero partecipato a una rissa, sfociata in una coltellata assestata dritta al petto della vittima, di ... ilgiorno.it Morto il ragazzo accoltellato. Indagato per omicidio volontario il 25enne che l’ha colpito in centroLa vittima conosceva il suo assassino perché entrambi frequentavano la stessa compagnia. Fratelli d’Italia: Questa è Lecco nel 2026. Fragomeli del Pd: Non si strumentalizza un dramma. ilgiorno.it La Provincia Unica TV. . Da domani, 4 marzo, e fino al 5 novembre il mercato settimanale del mercoledì torna in centro Lecco. Sono inoltre previsti tre appuntamenti speciali nei sabati 11 luglio, 8 agosto e 12 settembre. facebook 03/03/2008 – In provincia di Lecco muore ottantaseienne il tenore Giuseppe Di Stefano #accaddeoggi x.com