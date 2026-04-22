Un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso la moglie a coltellate. Durante l'interrogatorio, ha affermato che la colpa dell'omicidio sarebbe del vaccino, una giustificazione che ha lasciato perplessi gli inquirenti. In aula, il suo comportamento si è mostrato confuso e carico di emozioni, mentre i dettagli dell'episodio sono ancora al centro delle indagini. La vicenda ha sconvolto la comunità e sollevato numerosi interrogativi.

Le lacrime in aula, le parole confuse, il tentativo di dare un senso a quanto accaduto. Ma davanti ai giudici resta un fatto: una vita spezzata dentro le mura di casa. Una tragedia familiare che ha lasciato segni profondi, soprattutto nei figli, costretti a convivere con un dolore difficile da raccontare. Il tribunale ha condannato a 14 anni di carcere Pasquale Piersanti, il pensionato di 62 anni che il 29 maggio 2025 uccise la moglie, Fernanda Di Nuzzo, nella loro abitazione di Grugliasco, nel Torinese. La difesa e le condizioni psichiche. L’uomo soffriva di una grave depressione. La difesa aveva chiesto l’assoluzione per incapacità di intendere e di volere, mentre la procura, che parlava di incapacità parziale, aveva proposto una pena più bassa.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Uccide la moglie a coltellate, la giustificazione assurda: “È colpa del vaccino”. Perché lo ha detto

Notizie correlate

Bergamo, uccide la moglie a coltellate: indagini in corsoA Bergamo, nella mattinata di oggi, si è consumata una tragedia familiare che ha profondamente scosso la comunità locale.

Ergastolo confermato: 42 coltellate, il marito uccide la moglieLa giustizia italiana ha chiuso un capitolo tragico confermando l'ergastolo per Franco Panariello, responsabile della morte di Concetta Marruocco.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Adriana uccisa dal marito che poi si toglie la vita: si stavano separando; Castel Maggiore, marito uccide la moglie e si impicca: Si stavano separando. Il femminicidio nel Bolognese: a trovare i corpi è stato il figlio di lui; Femminicidio nel Bolognese, uomo uccide la moglie e poi si toglie la vita a Castel Maggiore; Asti, uccide ex moglie e compagno a roncolate e poi si toglie la vita gettandosi dal castello.

Ancora un femminicidio: uccide la moglie e poi s’impiccaTragedia a Castel Maggiore, nel Bolognese: Mauro Zaccarini e Adriana Mazzanti, marito e moglie, sono stati trovati morti ... quotidiano.net

Tragedia di Castelmaggiore, uccide la moglie e poi si impicca. Gli amici: Vivevano insieme per il mutuoEnnesimo caso di femminicidio. Questa volta siamo a Castel Maggiore, nel Bolognese, dove Mauro Zaccarini, 73 anni, ha prima ucciso la moglie, Adriana Mazzanti, di 63 anni, e poi si è tolto la vita ... notizie.it

"Sento aghi ovunque, colpa del vaccino": uccide la moglie facebook

+++ #PapaLeoneXIV in #GuineaEquatoriale: "Come #PapaFrancesco dico 'no' ad una economia che uccide". Il #Papa, nel discorso alle autorità della Guinea Equatoriale, ricorda #Francesco scomparso un anno fa. "Faccio mio l'appello di Papa Franc x.com