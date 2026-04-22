Uccide il padre 85enne e lo tiene in casa per un mese | perizia conferma lo strangolamento ma non sarà processata

Un uomo di 85 anni è stato ucciso nel suo appartamento, dove è rimasto per un mese prima di essere scoperto. La perizia ha confermato che la causa della morte è stata uno strangolamento o soffocamento, con pressione sul collo esercitata con le mani o contro una superficie rigida. L’autore del gesto non sarà sottoposto a processo, secondo quanto deciso dagli inquirenti.

Claudio Bertini, 85 anni, non è morto per cause naturali nel suo letto, ma è stato strangolato o soffocato con una forte pressione sul collo, esercitata direttamente con le mani o contro una superficie rigida. È quanto ha stabilito la perizia disposta dal giudice per le indagini preliminari p del.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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