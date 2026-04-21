Vasto il padre confessa | uccide il figlio dopo lo scontro in casa

A Vasto, un uomo ha confessato di aver ucciso il proprio figlio dopo un alterco avvenuto in casa. La vicenda riguarda la famiglia Sciorilli e si è sviluppata tra domenica 19 e lunedì 20 aprile, quando sono state effettuate perquisizioni e interrogatori nelle ore successive all’evento. La dinamica precisa e le motivazioni dell’episodio sono ancora oggetto di indagine.

Il tragico evento che ha coinvolto la famiglia Sciorilli a Vasto ha preso una piega inaspettata dopo le perquisizioni e gli interrogatori della notte tra domenica 19 aprile e lunedì 20 aprile. Antonio Sciorilli, il padre del ventenne Andrea Sciorilli, è stato posto in stato di fermo dalle autorità dopo aver confessato di essere stato lui l’autore dell’aggressione che ha portato alla morte del figlio nel garage condominiale. Tutto è iniziato quando il genitore ha segnalato alle forze dell’ordine di aver rinvenuto il corpo senza vita del giovane nel seminterrato del palazzo dove risiedevano. Tuttavia, le ricostruzioni iniziali fornite da chi aveva dato l’allarme sono state smentite dalle verifiche tecniche effettuate sul posto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vasto, il padre confessa: uccide il figlio dopo lo scontro in casa Notizie correlate Vasto, dramma familiare: padre uccide il figlio con un’accetta, arrestato subitoChieti - Sotto shock una comunità intera dopo il ritrovamento del corpo di un giovane nel garage di un palazzo: ricostruzione degli investigatori e... Vasto, giovane trovato morto nel garage di casa: il padre confessa | L'aggressione dopo una lite per un colloquio di lavoro rifiutatoSvolta nelle indagini sulla morte di Andrea Sciorilli, il giovane di 21 anni ritrovato senza vita nel garage del condominio dove viveva a Vasto, in... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Vasto, omicidio di Andrea Sciorilli, il padre confessa: L’ho ucciso io: mio figlio era un violento; Omicidio a Vasto, il padre dirigente ASL confessa nella notte: 'L'ho ucciso io'. Il movente dietro la lite; Omicidio del 21enne a Vasto, fermato il padre dopo una notte di interrogatorio; Omicidio di Andrea Sciorilli a Vasto, papà Antonio confessa di averlo ucciso perché rifiutava i lavori. Omicidio a Vasto, il padre dirigente ASL confessa nella notte: L'ho ucciso io. Il movente dietro la liteAndrea Sciorilli, il 22enne trovato senza vita nel garage del suo condominio a Vasto (Ch), sarebbe stato ucciso dal padre, Antonio. L'uomo, 54 anni , un dirigente della Asl locale, avrebbe confessato ... tg.la7.it Ucciso con tre colpi d’ascia. Il padre confessa il delitto: Mio figlio era violentoVASTO (Chieti) Un lungo interrogatorio, poi la confessione. Antonio Sciorilli, 52 anni, avvocato e dirigente dell’ufficio legale della Asl ... quotidiano.net Omicidio Vasto. Antonio Sciorilli ha ucciso il figlio Andrea con tre colpi d’accetta. Al momento del delitto in casa c’erano solo loro due: la madre era fuori. L’uomo ha indicato agli investigatori dove aveva nascosto l’arma. Continua su IlCentro.it --> Link nei com - facebook.com facebook Andrea Sciorilli ucciso a Vasto dal papà con un'ascia: "Colpito sul letto, lite scoppiata per un colloquio" x.com