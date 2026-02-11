Fugge da casa e uccide il padre che lo aveva raggiunto in Irlanda | Ero in missione per Dio

Henry McGowan, il giovane di 30 anni, ha ucciso il padre in un albergo di lusso in Irlanda. John McGowan era arrivato dall’America, dopo essere scappato dal suo appartamento di New York, ma non ha fatto in tempo a riabbracciare il figlio. Henry ha confessato di aver agito perché “ero in missione per Dio”. La polizia sta indagando sulle motivazioni e sui dettagli di questa tragedia familiare.

Henry McGowan, 30 anni, ha ucciso in un albergo di lusso in Irlanda il padre, John, che lo aveva raggiunto dopo che quest'ultimo era scappato dal suo appartamento di New York per raggiungere l'Europa. Il delitto si è verificato nel 2024 e il giovane è stato processato in questa settimana: da più di un anno è detenuto in un ospedale psichiatrico.🔗 Leggi su Fanpage.it

