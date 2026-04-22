Uccide a coltellate la moglie Fernanda Di Nuzzo davanti alla figlia disabile | Pasquale Piersanti condannato a quattordici anni di carcere

Un uomo è stato condannato a quattordici anni di reclusione per aver ucciso a coltellate la moglie davanti alla figlia disabile. La sentenza è stata emessa dopo il processo, nel quale si è tenuto conto della parziale infermità di mente dell’imputato, ma senza riconoscere le attenuanti generiche. La vicenda ha avuto luogo in una zona residenziale, lasciando un segno nel quartiere.

Quattordici anni di carcere, senza il riconoscimento delle attenuanti generiche ma tenendo conto della parziale infermità di mente. Ieri, 21 aprile, la Corte d’assise di Torino ha condannato a questa pena il 62enne Pasquale Piersanti, accusato di omicidio per aver ucciso a coltellate la moglie.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Moglie maltrattata davanti ai figli: l’uomo del Ragusano condannato a 4 anni di carcereUn uomo di origine albanese, condannato a quattro anni di reclusione per maltrattamenti gravemente aggravati alla propria moglie davanti ai figli... Busto Arsizio: strangola la moglie davanti alla figlia di 4 anniA Busto Arsizio, un uomo di 46 anni è stato arrestato domenica di Pasqua dopo aver aggredito brutalmente la moglie davanti alla figlia di quattro... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Uccide a coltellate la moglie Fernanda Di Nuzzo, davanti alla figlia disabile: Pasquale Piersanti condannato a quattordici anni di carcere. Uccide a coltellate la moglie Fernanda Di Nuzzo, davanti alla figlia disabile: Pasquale Piersanti condannato a quattordici anni di carcereL’imputato deve anche risarcire i due figli, un uomo e una donna, parti civili con l’avvocato Maurizio Riverditi. Al primo andranno 156.500 euro di provvisionale, alla seconda – presente in casa al ... torinotoday.it Uccise a coltellate la moglie davanti alla figlia disabile, scontro tra psichiatri sulla capacità di intendere e volerePer il consulente della Procura era parzialmente incapace di intendere e di volere, la difesa sostiene invece una incapacità totale ... giornalelavoce.it