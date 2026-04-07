Busto Arsizio | strangola la moglie davanti alla figlia di 4 anni

A Busto Arsizio, nella giornata di Pasqua, un uomo di 46 anni è stato arrestato dopo aver aggredito e strangolato la moglie in presenza della loro bambina di quattro anni. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto immediatamente dopo la segnalazione di una lite in famiglia. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre l'uomo è stato accompagnato in caserma.

A Busto Arsizio, un uomo di 46 anni è stato arrestato domenica di Pasqua dopo aver aggredito brutalmente la moglie davanti alla figlia di quattro anni. L’intervento delle forze dell’ordine ha interrotto una sequenza di violenze domestiche culminata in un tentativo di strangolamento. L’episodio più grave si è consumato all’interno delle mura domestiche durante le festività pasquali. La donna ha subito un’aggressione fisica improvvisa, venendo afferrata al collo dal partner mentre la bambina assisteva a tutto, provando un profondo terrore. Il clima di tensione era iniziato giorni prima, precisamente giovedì mattina, quando la madre ha cercato di discutere della possibilità di separarsi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Busto Arsizio: strangola la moglie davanti alla figlia di 4 anni Busto Arsizio – All’istituto Tommaseo di Busto Arsizio una settimana dedicata alla sostenibilitàL’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” di Busto Arsizio si prepara a una settimana intensiva dedicata alla sostenibilità, dal 16 al 20 febbraio... Busto Arsizio – Magistratura e Costituzione, un dibattito a Busto Arsizio firmato Upel –Lunedì 23 febbraio 2026, la Sala Tramogge di Busto Arsizio ospiterà un confronto tra esperti e magistrati sul referendum costituzionale del marzo...