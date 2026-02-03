Moglie maltrattata davanti ai figli | l’uomo del Ragusano condannato a 4 anni di carcere

Un uomo di origine albanese è stato condannato a quattro anni di carcere per aver maltrattato la moglie davanti ai figli minorenni. La vicenda è avvenuta a Santa Croce Camerina, nel Ragusano, e ha scosso la comunità. La donna ha denunciato le violenze, e ora l’uomo dovrà scontare la sua pena.

Un uomo di origine albanese, condannato a quattro anni di reclusione per maltrattamenti gravemente aggravati alla propria moglie davanti ai figli minorenni, residenti a Santa Croce Camerina, nel Ragusano. La sentenza, emessa dal Tribunale collegiale di Ragusa, ha inoltre previsto l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. I fatti, denunciati dalla pubblica accusa e dalla donna e dai quattro minori, hanno visto l'uomo, in seguito a un rapporto di coppia instabile, aggravare le violenze psicologiche e verbali con l'ingiuria continua e la restrizione della libertà della donna, che poteva uscire di casa soltanto per andare a prendere i bambini a scuola.

Un uomo di Viterbo è stato condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione per maltrattamenti, violenza sessuale e aggressioni nei confronti della moglie, anche in presenza dei figli minori.

