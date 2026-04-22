Ubriachi alla guida | pioggia di patenti ritirate

Da parmatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, le forze dell’ordine di Parma hanno concluso un fine settimana dedicato al controllo della circolazione stradale. Durante le operazioni sono state ritirate numerose patenti a automobilisti trovati sotto l’effetto di alcol. Il servizio ha coinvolto diversi posti di controllo, con l’obiettivo di prevenire incidenti e garantire la sicurezza sulle strade della zona.

Si è appena concluso un fine settimana intenso per la Polizia di Stato di Parma sul fronte della prevenzione e repressione della guida in stato di ebbrezza alcolica e delle principali condotte pericolose alla guida.Nel corso di un servizio svolto con più equipaggi in orario serale a Parma, sono.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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