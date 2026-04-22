Ubriachi alla guida | pioggia di patenti ritirate

Nelle ultime ore, le forze dell’ordine di Parma hanno concluso un fine settimana dedicato al controllo della circolazione stradale. Durante le operazioni sono state ritirate numerose patenti a automobilisti trovati sotto l’effetto di alcol. Il servizio ha coinvolto diversi posti di controllo, con l’obiettivo di prevenire incidenti e garantire la sicurezza sulle strade della zona.

Si è appena concluso un fine settimana intenso per la Polizia di Stato di Parma sul fronte della prevenzione e repressione della guida in stato di ebbrezza alcolica e delle principali condotte pericolose alla guida.Nel corso di un servizio svolto con più equipaggi in orario serale a Parma, sono.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Ubriachi alla guida o attaccati al cellulare, multe e patenti ritirate in Alto TevereI Carabinieri di Città di Castello hanno effettuato un vasto servizio di controllo nel territorio comunale di Città di Castello, San Giustino e... Valtidone, guidano ubriachi: tre denunce e patenti ritirateServizi rafforzati in Valtidone nell’ambito di un dispositivo di prevenzione e vigilanza del territorio messo in campo dal Comando Provinciale...