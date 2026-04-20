Valtidone guidano ubriachi | tre denunce e patenti ritirate

Nella zona di Valtidone, i Carabinieri hanno intensificato i controlli sulla strada per verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Durante le operazioni, sono state identificate tre persone che guidavano sotto l’effetto di alcol. A seguito delle verifiche, sono state formalizzate tre denunce e sono state ritirate altrettante patenti di guida. L’intervento si inserisce in un piano di controlli mirati a prevenire incidenti e comportamenti pericolosi sulla strada.

Servizi rafforzati in Valtidone nell’ambito di un dispositivo di prevenzione e vigilanza del territorio messo in campo dal Comando Provinciale Carabinieri di Piacenza, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al contrasto della guida in stato di ebbrezza. Il bilancio dell’attività.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Salsomaggiore, ubriachi al volante: cinque patenti ritirate e tre denunceI carabinieri di Salsomaggiore Terme hanno fermato diversi automobilisti per abuso di bevande alcoliche. Ubriachi al volante, ritirate tre patenti: per un automobilista scatta la denuncia penaleTre patenti ritirate ieri sera in seguito ai controlli di polizia effettuati nei luoghi di ritrovo frequentati soprattutto dai giovani.