Balzo pazzesco di Elisabetta Cocciaretto nel ranking WTA | già 18 posizioni guadagnate a Doha!

Dopo essere entrata come lucky loser, Elisabetta Cocciaretto ha fatto un balzo incredibile nel ranking WTA. La giovane tennista italiana ha raggiunto i quarti di finale del WTA 1000 di Doha e, grazie alla sua prestazione, ha guadagnato 18 posizioni in classifica. Un risultato che sorprende e dimostra come la tenacia possa portare lontano nel circuito internazionale.

Una ripescata ai quarti di finale del WTA 1000 di Doha, in Qatar: Elisabetta Cocciaretto, da lucky loser, continua a vincere, guadagnando punti e posizioni nel ranking WTA. Con la vittoria odierna, infatti, rispetto ad inizio torneo, l'azzurra è salita da quota 1063 a 1280, incamerando 217 punti netti. Cocciaretto, inoltre, rispetto a lunedì 9 febbraio, quando è stato rilasciato il ranking WTA aggiornato, ha scalato 18 posti nella classifica mondiale, salendo dalla 57ma fino alla 39ma piazza. In caso di ulteriore successo, con passaggio in semifinale, l'azzurra domani salirebbe, inoltre, a quota 1455, andando al 32° posto virtuale.

