Una nuova edizione speciale di Dragon Ball ha venduto quasi un milione di copie in Giappone nelle prime 72 ore dal lancio. La collezione presenta cover realizzate da diversi maestri mangaka ed è stata distribuita sul mercato nazionale. I dati di vendita sono stati comunicati dalle case editrici coinvolte, che hanno registrato un notevole interesse da parte dei lettori. La pubblicazione si inserisce nel panorama delle uscite più vendute nel settore del fumetto giapponese.

La nuova edizione speciale di Dragon Ball sfiora il milione di copie vendute in sole 72 ore in Giappone. Un risultato che riaccende il fenomeno globale creato da Akira Toriyama e rilancia il dibattito sulle vendite totali. Tre giorni. Tanto è bastato per rimettere Dragon Ball al centro della conversazione globale. Non con nostalgia, ma con numeri concreti, pesanti, quasi difficili da ignorare. Il passato, in questo caso, non torna: semplicemente dimostra di non essere mai andato via davvero. Un ritorno editoriale che riscrive i numeri Quando si parla di Dragon Ball, il rischio è sempre lo stesso: ridurlo a un ricordo, a un simbolo del passato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Dragon Ball da record: quasi un milione di copie in 72 ore per la collezione con le cover dei maestri mangaka

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