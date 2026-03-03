Tempo per vivere sabato 7 marzo il firma copie del nuovo album di Matteo Becucci da Symphony
Sabato 7 marzo, alle 18, appuntamento da Symphony Record Shop con il firma copie del nuovo album di Matteo Benucci "Tempo per vivere".Cantautore e interprete tra i più apprezzati della sua generazione, Matteo Becucci – nato a Livorno nel 1970 e noto al grande pubblico anche per la vittoria a X. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
