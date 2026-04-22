Twingo elettrica conquista Brera | il design iconico torna a Milano

Durante la Milano Design Week 2026, nel quartiere di Brera, è stata presentata la nuova Renault Twingo elettrica. L’installazione artistica intitolata The Frog Is Back ha attirato l’attenzione sulla vettura, che si distingue per il suo design iconico e originale. La presentazione si è svolta nel contesto di un evento dedicato al mondo del design e dell’arte, incentrato sulla promozione di veicoli elettrici con uno stile distintivo.

La nuova Renault Twingo elettrica punta tutto sul design emozionale nel cuore di Brera, dove la Milano Design Week 2026 ospita l’installazione artistica denominata The Frog Is Back. L’iniziativa, che trasforma il rnlt Store in un ambiente ispirato a uno stagno urbano, celebra il ritorno di una citycar iconica attraverso le opere dell’artista Marcantonio. L’estetica della mobilità urbana tra tradizione e innovazione. Il progetto espositivo è frutto della collaborazione con LePub Italia e utilizza il parallelismo visivo tra il muso della vettura e quello di una rana per costruire un racconto ludico. All’interno dello spazio espositivo, la versione E-Tech Electric si trova affiancata da una scultura monumentale di un anfibio, immersa in un contesto scenografico composto da suoni naturali e grandi ninfee.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Twingo elettrica conquista Brera: il design iconico torna a Milano Renault Twingo 2026 elettrica. Gioiello di design, così così l'autonomia Notizie correlate Renault Twingo torna a Milano: arte e mobilità alla Design Week(Adnkronos) – Renault sceglie la Milano Design Week 2026 per raccontare un ritorno che punta dritto all’immaginazione. La rivoluzione “veloce” di Renault Twingo, tra design iconico e sviluppo da recordCon un progetto francese realizzato con tempi (e innovazioni) cinesi, Renault ha sviluppato la nuova Twingo, rinata ad una velocità da primato per... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Twingo torna a Milano e si fa arte: al Fuorisalone Renault trasforma Brera in uno stagno pop; Renault Twingo ritorna a sorpresa e rivoluziona il segmento citycar con un nuovo posizionamento. Renault Twingo elettrica incanta il Fuorisalone 2026Renault Twingo torna protagonista al Fuorisalone con The Frog Is Back. Scopri l'installazione di Marcantonio nel rnlt Store di Brera: ... rumors.it Renault Twingo ritorna a sorpresa e rivoluziona il segmento citycar con un nuovo posizionamentoRenault Twingo Electric, la rana verde conquista la Milano Design Week Chi: Renault e l’artista-designer Marcantonio. Che cosa: l’installazione immers ... assodigitale.it Compatta fuori, sorprendentemente spaziosa dentro. Agile nel traffico, comoda in ogni spostamento. 100% elettrica, zero compromessi: la nuova Renault Twingo Electric unisce praticità e innovazione per offrirti una guida silenziosa, brillante e sostenibile. D - facebook.com facebook Renault Twingo elettrica: ricariche notturne gratis con l’offerta di Enel x.com