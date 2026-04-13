La rivoluzione veloce di Renault Twingo tra design iconico e sviluppo da record

Renault ha presentato la nuova Twingo, un modello completamente elettrico e ispirato al design originale. Il progetto è stato realizzato in tempi molto rapidi, combinando innovazioni francesi e cinesi. La vettura mantiene le linee iconiche del passato, ma si distingue per la sua motorizzazione moderna e sostenibile. La produzione si è conclusa in modo rapido rispetto agli standard del settore, segnando un risultato notevole per l’azienda.

Con un progetto francese realizzato con tempi (e innovazioni) cinesi, Renault ha sviluppato la nuova Twingo, rinata ad una velocità da primato per essere esclusivamente 100% elettrica e ispirata esteticamente al modello originale. Nessuna auto con le insegne della Losanga è arrivata così velocemente all’industrializzazione, ossia in 100 settimane, “due volte più rapidamente rispetto ai classici modelli elettrici”, naturalmente nel rispetto degli standard di qualità del Gruppo. L’ operazione punta a valorizzare anche la stessa Europa, dove avviene la produzione e da dove arrivano ad esempio i 38 kg di acciaio a basso tenore di carbonio proveniente da forni ad arco elettrico, composto in una proporzione del 75% da materiali derivanti dall’economia circolare, consentendo così di evitare l’ emissione di 2.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La rivoluzione “veloce” di Renault Twingo, tra design iconico e sviluppo da record Renault Twingo, un design che colpisce: tra simpatia ed effetto nostalgiaNel panorama automobilistico contemporaneo, poche auto sanno suscitare un’emozione immediata come la Renault Twingo. Nuova Renault Twingo elettrica: l’auto da 20.000 euro che cambia tutto?Renault rilancia la Twingo E-Tech Electric come nuovo punto di riferimento del segmento A elettrico.