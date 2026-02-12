Hollywood e intelligenza artificiale si incontrano in un esperimento che sta facendo discutere. Will Smith, noto per le sue interpretazioni sul grande schermo, si presta a un test innovativo che promette di rivoluzionare il modo di usare l’IA nel mondo dello spettacolo. Dopo un 2023 difficile, tra risultati discutibili, l’attore sembra approvare con entusiasmo le potenzialità di questa tecnologia, che nel 2026 ha già regalato uno spettacolare video. La domanda ora è: fino a dove può arrivare l’intelligenza artificiale nel campo del cinema e dell’intrattenimento?

Hollywood e l'Intelligenza artificiale si fondono per un test particolare. L'attore Will Smith, famoso per "Il Principe di Bel Air" e "Man in Black" tra i tanti film, è il protagonista dell'omonimo "Test Will Smith ". Ma in cosa consiste questo esperimento? Per scoprirlo bisogna riavvolgere il nastro e tornare al marzo del 2023, quando sono stati creati i primi video tramite l'IA. All'epoca, si utilizzava il modello denominato Stable Diffusion. Tra i primi vip protagonisti di un video fake c'è proprio Will Smith, ripreso mentre mangia un piatto di spaghetti. Il risultato fu discutibile. Nella scena si vede il volto dell'attore che a ogni boccone si deforma e gli spaghetti che volano per aria oltre a Smith che, nonostante impugni una forchetta, afferra la pasta con la mano sinistra.

© Ilfattoquotidiano.it - Dal discutibile risultato del 2023 allo spettacolare video del 2026: il “Test Will Smith” promuove a pieni voti l’IA. In che cosa consiste l’esperimento?

