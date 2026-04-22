Tuttosport – Scudetto Inter ecco quando può festeggiare Chivu | cosa deve succedere

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la corsa allo Scudetto sembra ormai avviata verso Milano, con l’Inter che ha accumulato un vantaggio importante sulle rivali. La possibilità di festeggiare potrebbe arrivare già nelle prossime partite, a seconda di alcuni risultati specifici. La squadra nerazzurra si trova in una posizione favorevole, ma ancora deve attendere certe combinazioni di risultati per poter ufficializzare la conquista del titolo.

2026-04-22 17:24:00 Arrivano conferme da Tuttosport: La corsa allo Scudetto sembra ormai indirizzata verso Milano, con l’ Inter che ha costruito un vantaggio consistente sulle inseguitrici. I nerazzurri guidano la classifica con 78 punti, mentre il Napoli e il Milan inseguono a quota 66 a pari merito. Il margine accumulato rende il traguardo sempre più vicino, anche se manca ancora la certezza aritmetica. I prossimi turni di campionato saranno decisivi per capire quando potrà iniziare la festa nerazzurra, che potrebbe scattare già alla prossima giornata. Inter, Scudetto al prossimo turno? . La prima occasione utile per la aritmetica potrebbe arrivare già nella prossima giornata di Serie A, la 34ª.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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