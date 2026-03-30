Dal 20 al 25 aprile, i camionisti di diverse associazioni hanno deciso di fermare i mezzi su tutto il territorio nazionale a causa dell’aumento del prezzo del gasolio, che resta sopra i 2 euro al litro. Trasportounito ha annunciato un fermo generale, mentre Unatras ha indetto assemblee permanenti tra i conducenti di camion. La protesta interessa il settore dei trasporti su strada e coinvolge diverse realtà rappresentative.

Il gasolio resta sopra i 2 euro e continua a salire, e i camionisti scendono in piazza. Trasportounito proclama il fermo nazionale dei tir dal 20 al 25 aprile, Unatras indice assemblee permanenti nelle piazze di 100 città italiane. Le associazioni di categoria parlano di «situazione ormai insostenibile» e di «assoluta emergenza». I gestori delle pompe di Faib Confesercenti e Fegica intanto hanno presentato un esposto a Mister Prezzi, il Garante del Ministero delle Imprese. Accusano le compagnie energetiche di non aver ancora pubblicato sui loro siti i prezzi di vendita consigliati, come impone il decreto carburanti del 18 marzo. Il prezzo del gasolio e la reazione dei camionisti Il prezzo del gasolio oggi è salito ancora, anche se di poco. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sciopero camionisti, fermo nazionale dei tir per il caro gasolio: ecco quando e cosa può succedere

Articoli correlati

Caro carburante, Trasportunito: "Fermo dei tir dal 20 al 25 aprile"Il caro carburante dovuto al conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran sta minando la possibilità di lavorare a centinaia di migliaia di...

Gasolio sopra i 2 euro, camionisti in sciopero dal 20 al 25 aprile. E i gestori accusano le compagnie di non aver reso pubblici i prezzi consigliatiIl gasolio resta sopra i 2 euro e continua a salire, e i camionisti scendono in piazza.

Una selezione di notizie su Sciopero camionisti

Temi più discussi: Privacy, annullata la multa a OpenAi; Fincantieri vara Viking Libra, prima motonave a idrogeno; Msc entra nel settore delle petroliere: accordo con la sudcoreana Sinokor; Bezos prepara un fondo da 100 miliardi: rileverà aziende e le trasformerà con l’IA.

Sciopero camionisti, fermo nazionale dei tir per il caro gasolio: ecco quando e cosa può succedereIl gasolio resta sopra i 2 euro e continua a salire, e i camionisti scendono in piazza. Trasportounito proclama il fermo nazionale dei tir dal 20 al ... msn.com

Caro carburanti, sciopero dei tir dal 20 al 25 aprileAvanti con il fermo dell’autotrasporto. Lo afferma in una nota Trasportounito. «Il fermo nazionale è stato proclamato dal 20 al 25 aprile prossimi, nonostante le controindicazioni espresse dalla commi ... corrieredellacalabria.it

Camionisti: blocco ai confini UE tra marzo e aprile 2026 #CAMION #sciopero #camionisti #frontiera . Leggi l'articolo - facebook.com facebook

Autotrasporto, sciopero dal 20 al 25 aprile: Trasportounito annuncia lo stop dlvr.it/TRmsng #CAMION #SCIOPERI #autotrasporto #sciopero x.com