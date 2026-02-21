Milan senti Allegri | Inter favorita per lo Scudetto Rimonta possibile? Ecco cosa deve succedere

Allegri ha dichiarato che l’Inter è favorita per lo scudetto, motivando la scelta con i risultati recenti della squadra. Durante la conferenza stampa prima di Milan-Parma, il tecnico ha analizzato le possibilità di rimonta del suo team, sottolineando i miglioramenti tattici e le sfide da affrontare. Ha anche spiegato quali azioni potrebbero cambiare l’andamento del campionato nelle prossime partite. Allegri ha concluso dicendo che tutto dipende dalle prestazioni della sua squadra.

Nel primo pomeriggio di oggi l'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Milanello per presentare la prossima sfida di Serie A. I rossoneri affronteranno il Parma guidato da Carlos Cuesta nella gara valida per la 26^ giornata di campionato, in programma domani sera alle ore 18:00 allo stadio "San Siro" di Milano. In particolare, il tecnico rossonero si è espresso sul nervosismo post pari col Como. Alla domanda se quei fatti potessero essere figli di una consapevolezza che il campionato sia potenzialmente perso, Max ha risposto in questo modo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Parma, Allegri fra sogni e realtà: “Inter nettamente favorita per lo scudetto. E noi non siamo ancora in Champions”Il tecnico del Milan, Allegri, ha spiegato che l’Inter è la favorita per lo scudetto, considerando i punti in palio.

Lotta Scudetto, ecco Boniek: “Inter favorita, ma il Milan ha Allegri. Ha cambiato totalmente questa squadra”Zbigniew Boniek commenta la lotta scudetto, evidenziando l’Inter come favorita, ma sottolineando l’importanza del Milan con Allegri alla guida.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.