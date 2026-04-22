Tutti ad Arezzo con la banca per la gita sociale che viene organizzata per i soci pensionati
Domenica 17 maggio 2026 si terrà ad Arezzo la gita sociale organizzata da Bcc Romagnolo, rivolta ai soci pensionati. L'evento è una delle iniziative periodiche della banca per i propri iscritti, con l’obiettivo di favorire incontri e scambi tra i partecipanti. La giornata prevede visite guidate e momenti di svago, con una partecipazione che si annuncia numerosa.
Torna domenica 17 maggio 2026 la tradizionale gita sociale organizzata da Bcc Romagnolo e rivolta ai soci pensionati. L’iniziativa, arrivata alla 23esima edizione, porterà i partecipanti ad Arezzo e al borgo toscano denominato “Il Borro”, con un programma che coniuga visita culturale e momenti di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: La nuova Nissan Micra viene presentata ad Arezzo
Mercato Inter, che intreccio con la Roma! Per un nerazzurro che va, un giallorosso che viene: ecco tutti i dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, si avviano i primi intrecci con la Roma: sul tavolo non c’è solo Manu Koné.
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Le presentazioni delle liste nei cas e nel cuore della città; Vivicittà, torna la corsa più grande del mondo: ad Arezzo dal Parco Pertini; Cane travolto e ucciso, scovata l’auto. Chi era alla guida? Il cerchio si stringe; Cronaca Aretina del 15.4.26.
Digitale e territori, ad Arezzo il punto sulle strategie della RegioneDagli Sportelli Unici alla giustizia digitale, il confronto con territori e istituzioni sulla trasformazione in corso ... intoscana.it
Ad Arezzo incontro pubblico sul referendum con Galeazzo BignamiArezzo, 13 marzo 2026 – Si terrà mercoledì 18 marzo alle ore 17.30 ad Arezzo, alla Borsa Merci in Piazza Risorgimento, un incontro pubblico dedicato al referendum sulla riforma della giustizia dal ... lanazione.it
Il libro di Meloni con la prefazione di Vance che tutti fingono di dimenticare. Di @GinevraLeganza x.com
#Juventus, i bomber a sorpresa Tutti i dettagli - facebook.com facebook