Tutti ad Arezzo con la banca per la gita sociale che viene organizzata per i soci pensionati

Domenica 17 maggio 2026 si terrà ad Arezzo la gita sociale organizzata da Bcc Romagnolo, rivolta ai soci pensionati. L'evento è una delle iniziative periodiche della banca per i propri iscritti, con l’obiettivo di favorire incontri e scambi tra i partecipanti. La giornata prevede visite guidate e momenti di svago, con una partecipazione che si annuncia numerosa.