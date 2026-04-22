Tutti ad Arezzo con la banca per la gita sociale che viene organizzata per i soci pensionati

Da cesenatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026 si terrà ad Arezzo la gita sociale organizzata da Bcc Romagnolo, rivolta ai soci pensionati. L'evento è una delle iniziative periodiche della banca per i propri iscritti, con l’obiettivo di favorire incontri e scambi tra i partecipanti. La giornata prevede visite guidate e momenti di svago, con una partecipazione che si annuncia numerosa.

Torna domenica 17 maggio 2026 la tradizionale gita sociale organizzata da Bcc Romagnolo e rivolta ai soci pensionati. L’iniziativa, arrivata alla 23esima edizione, porterà i partecipanti ad Arezzo e al borgo toscano denominato “Il Borro”, con un programma che coniuga visita culturale e momenti di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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